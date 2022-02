Atalanta, Marino: «Ultimi risultati non favorevoli, ma non c’è pessimismo» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato prima della sfida di Europa League contro l’Olympiacos Umberto Marino ha parlato a Sky Sport prima di Atalanta-Olympiacos. EUROPA LEAGUE – «La viviamo in maniera differente, sappiamo quali sono le nostre qualità e vogliamo fare bene anche in Europa. Cercheremo di farlo anche stasera». CAMPIONATO – «Guardiamo le prestazioni perchè i risultati possono essere differenti. Le ultime uscite sono state molto positive, quando non si vince ci sono anche gli avversari. E poi non siamo fortunati con gli episodi». pessimismo – «Viviamo la settimana e le partite in maniera concentrata, cercando di curare al massimo ogni dettaglio sia in Italia che in Europa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Umberto, direttore generale dell’, ha parlato prima della sfida di Europa League contro l’Olympiacos Umbertoha parlato a Sky Sport prima di-Olympiacos. EUROPA LEAGUE – «La viviamo in maniera differente, sappiamo quali sono le nostre qualità e vogliamo fare bene anche in Europa. Cercheremo di farlo anche stasera». CAMPIONATO – «Guardiamo le prestazioni perchè ipossono essere differenti. Le ultime uscite sono state molto positive, quando non si vince ci sono anche gli avversari. E poi non siamo fortunati con gli episodi».– «Viviamo la settimana e le partite in maniera concentrata, cercando di curare al massimo ogni dettaglio sia in Italia che in Europa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

