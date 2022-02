Wörndl | «A Calgary Tomba lasciò un conto di 3mila dollari | lasciai la medaglia d’argento in pegno»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Faz pubblica un racsemplicemente straordinario relativo alle olimpiadi invernali del 1988 a. Ovviamente è per gli appassionati di sci. A scrivere è il tedesco Frankche perse lad’oro nello slalom per soli sei centesimi. A batterlo fu Albertoche mise a segno. una storica doppietta: oro nel gigante e oro nello speciale.racconta che gli sciatori tedeschi arrivarono in Canada completamente ignorati dai media. Tutto il clamore intorno a noi era per i ragazzi della Giamaica Bob. Alloggiammo in un motel su una strada di campagna, un capannone di camionisti dove i ragazzi divoravano otto uova fritte a colazione e buttavano giù lattine di caffè. Era come “Bagdad Cafè”, solo senza Marianne Sägebrecht. Non aveva nulla di un evento sportivo ...