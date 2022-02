Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2022 ore 12:30 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DELLA PRESENZA DI MATERIALE SU STRADA A SEGUITO DI PERDITA DI CARICO CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO RIENTRATO NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA REGIONALE FLACCA PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO DELLE GALLERIE A CURA DI ASTRAL SPA TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA: FINO AL 28 FEBBRAIO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H DAL KM 16 AL KM 20, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ IN FASCIA ORARIA DIURNA TRA LE 6 E ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022)DEL 16 FEBBRAIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DELLA PRESENZA DI MATERIALE SU STRADA A SEGUITO DI PERDITA DI CARICO CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO RIENTRATO NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA REGIONALE FLACCA PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO DELLE GALLERIE A CURA DI ASTRAL SPA TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA: FINO AL 28 FEBBRAIO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H DAL KM 16 AL KM 20, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ IN FASCIA ORARIA DIURNA TRA LE 6 E ...

