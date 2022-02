Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2022 ore 07:30 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2022 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE-Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO SI VIAGGIA SU UNA CORSIA DI MARCIA TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; E COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE CI SONO CODE TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO; TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022)DEL 16 FEBBRAIOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1 FIRENZE-, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO SI VIAGGIA SU UNA CORSIA DI MARCIA TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; E COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONESUD, DOVE CI SONO CODE TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO; TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA ...

