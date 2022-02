Un metodo promettente per produrre batterie in fibra su scala industriale

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il professor Meng Liao, insieme ad altri ricercatori della Fudan University, ha pubblicato su Nature Nanotechnology un interessante studio sulla produzione sudiinmediante undi estrusione in soluzione. Si tratta di potera basso costo e in velocitàminuscole e sottilissime, da inserire in vestiti e piccoli oggetti elettronici. Unasottilissima che è anche una batteria – curiosauro.itin: nanotecnologie che possono interagire con i capi di abbigliamento Leinsono dellesottilissime, piccolissime e superflessibili. Definiamole senza imbarazzo ...

Advertising

DataMediaHub : Il giornalismo d’inchiesta si affida al metodo scientifico - - lene1901 : RT @FPFabrizioPhD: Già nel 2018 lo stesso team di ricerca aveva mostrato le foto dei primi pazienti trattati con successo con un metodo sim… - ClaraPorta4 : RT @FPFabrizioPhD: Già nel 2018 lo stesso team di ricerca aveva mostrato le foto dei primi pazienti trattati con successo con un metodo sim… -

Ultime Notizie dalla rete : metodo promettente

...va in pensione e ha iniziato a lavorare prima del 1995 si ritrova un assegno calcolato con... Ad oggi, sembra questa la strada piùper arrivare a un accordo sulla riforma delle ...... in quest'epoca segnata dalla pandemia di covid - 19 e dall'impatto crescente del cambiamento climatico, questo approccio si è mostrato particolarmentenel portare alla luce notizie ...Sono promettenti i primi risultati di uno studio per un vaccino ... la possibilità di una nuova immunizzazione che potrebbe essere utile contro il virus. Il metodo usato per creare 'uno scudo' contro ...“Ecco perché questa tipologia di giornalismo basato sul metodo scientifico è sempre più importante”.