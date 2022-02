Sparanise | documenti falsi per ottenere il reddito di cittadinanza | arrestato

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un 38enne diè statoper possesso didi identificazionee tentata truffa aggravata. I Carabinieri della Stazione di Macerata Campania hanno proceduto, in quel centro, all’arresto un trentottenne di, ritenuto responsabile di possesso didi identificazionee tentata truffa aggravata. L’uomo, presentatosi presso il locale ufficio postale

TeleradioNews : I Carabinieri della Stazione di Macerata Campania (Caserta) hanno proceduto, in quel centro, all’arresto un trentot… - CasertaseraI : I Carabinieri della Stazione di Macerata Campania (CE) hanno proceduto, in quel centro, all’arresto un trentottenne… - casertafocus : MACERATA CAMPANIA – Tenta di ottenere reddito di cittadinanza mostrando documenti falsi alle Poste, arrestato 38enn… -

Ultime Notizie dalla rete : Sparanise documenti

18:56:49 I Carabinieri della Stazione di Macerata Campania hanno proceduto, in quel centro, all'arresto un trentottenne di, ritenuto responsabile di possesso didi identificazione falsi e tentata truffa aggravata. L'uomo, presentatosi presso il locale ufficio postale ha indebitamente richiesto il ...A Macerata Campania (Caserta) i carabinieri della stazione territoriale hanno proceduto all'arresto un 38enne di, ritenuto responsabile di possesso didi identificazione falsi e tentata truffa aggravata. - continua sotto - L'uomo, presentatosi al locale ufficio postale, ha indebitamente ...I Carabinieri della Stazione di Macerata Campania (Caserta) hanno proceduto, in quel centro, all’arresto un trentottenne di Sparanise (CE), ritenuto responsabile di possesso di documenti di ...I Carabinieri della Stazione di Macerata Campania hanno proceduto, in quel centro, all’arresto un trentottenne di Sparanise , ritenuto responsabile di possesso di documenti di identificazione falsi e ...