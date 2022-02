Simone Biles si sposa | il “sì più facile” a Jonathan Owens e l’anello da favola

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sarà anche un cliché ma chi non sogna di ricevere la proposta di nozze nel giorno di San Valentino? E’ proprio quello che è successo a. La ginnasta più medagliata della storia ha detto sì al fidanzato, che ha organizzato per lei una sorpresa romanticissima. La gita inaspettata “Mi sta portando da qualche parte”, aveva fatto sapere lei nelle storie di Instagram poche ore prima del lieto evento, ignara della destinazione e, soprattutto, di ciò che l’aspettasse. Certo, per la festa degli innamorati è normale ricevere fiori e cioccolatini (e borse Chanel, se sei Wanda Nara: QUI i dettagli) manon si sarebbe mai aspettata tanto. I dettagli delnon trattiene la gioiaLe immagini ...