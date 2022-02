Advertising

Mediagol : Serie B, 23a giornata: colpo Como a Frosinone, pari per il Lecce. Ko Benevento - psb_original : Serie B, i voti agli arbitri della 23a giornata: Baroni il migliore, Meraviglia unico insufficiente #SerieB - tuttofrosinone : Serie B, al via oggi la 23a giornata: il programma - TUTTOB1 : Serie B, oggi si completa la 23a giornata: il programma - FootStatsCalcio : Serie B, risultati 23a giornata 21-22, classifica e prossimo turno -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 23a

Stadionews.it

La partita Benevento - Ascoli del 16 febbraio 2022 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per lagiornata dellaB BENEVENTO - Mercoledì 16 febbraio , alle ore 18:30, si terrà il match Benevento - Ascoli incontro valido per lagiornata dellaB. Da una parte del campo ...La partita Alessandria - Lecce del 16 febbraio 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per lagiornata dellaB ALESSANDRIA - Mercoledì 16 febbraio , alle ore 18:30, si terrà il match Alessandria - Lecce incontro valido per lagiornata dellaB. Una nuova possibilità di ...Concluse le gare valide per la 23a giornata di Serie B. Vince il Brescia di misura a Crotone e aggancia il Lecce, i salentini non vanno oltre il pari l'Alessandria. Cade il Benevento in casa con ...La partita Benevento – Ascoli del 16 febbraio 2022 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 23a giornata della Serie B BENEVENTO – Mercoledì ...