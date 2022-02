Sci alpino, startlist combinata donne Olimpiadi: orari 17 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali italiani (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giovedì 17 febbraio si disputerà la combinata femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Si tratta dell’ultima gara individuale ai Giochi, si preannuncia grande spettacolo sulle nevi cinesi per la gara composta dalla prima manche in discesa libera e dalla seconda manche in slalom. Le favorite della vigilia sono la statunitense Mikaela Shiffrin (pettorale numero 9), le svizzere Michelle Gisin (numero 7) e Wendy Holdener (numero 20). L’Italia si affida soprattutto a Federica Brignone (pettorale numero 16) che ha tutte le carte in regola per ottenere un bel risultato. Da tenere in considerazione anche la ceca Ester Ledecka (5). In gara anche altre tre italiane: Nicol Delago (6), Elena Curtoni (13), Marta Bassino (15), anche se con velleità minori rispetto a quelle di Brignone. Soltanto 26 ragazze ai nastri di partenza. Sci ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giovedì 17si disputerà lafemminile alleInvernali di Pechino 2022. Si tratta dell’ultima gara individuale ai Giochi, si preannuncia grande spettacolo sulle nevi cinesi per la gara composta dalla prima manche in discesa libera e dalla seconda manche in slalom. Le favorite della vigilia sono la statunitense Mikaela Shiffrin (pettorale numero 9), le svizzere Michelle Gisin (numero 7) e Wendy Holdener (numero 20). L’Italia si affida soprattutto a Federica Brignone (pettorale numero 16) che ha tutte le carte in regola per ottenere un bel risultato. Da tenere in considerazione anche la ceca Ester Ledecka (5). In gara anche altre tre italiane: Nicol Delago (6), Elena Curtoni (13), Marta Bassino (15), anche se con velleità minori rispetto a quelle di Brignone. Soltanto 26 ragazze ai nastri di partenza. Sci ...

