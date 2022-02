Sci alpino | Sofia Goggia | “Ho fatto un’impresa | ora voglio la Coppa del Mondo di discesa”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)sta facendo i bagagli ed è ormai prossima a ripartire per l’Italia, dove atterrerà giovedì 17 febbraio. La bergamasca, capace di conquistare la medaglia d’argento inlibera alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ha scaldato il cuore di tutti gli italiani con la sua impresa sulle nevi di Yanqing ad appena 23 giorni di distanza dall’infortunio subito a Cortina d’Ampezzo. L’azzurra è tornata a rivivere le emozioni di ieri, rilasciando le sue impressioni attraverso i canali della Fisi: “È stata una giornata intensa dal punto di vista delle emozioni, ho voluto condivedere tutta la mia gioia con il gruppo con cui lavoro e mi alleno quotidianamente. Più passano le ore e più mi rendo conto dell’impresa che ho, adesso torno in Italia fiera di me stessa e con la consapevolezza che la mia opera non è ...

Il nostro portacolori è nella mischia, ci sono ben undici atleti racchiusi in otto decimi e può succedere davvero di tutto sulle nevi cinesi. Di seguito il VIDEO della prima manche di sllaom di ...Tommaso Sala non è mai salito sul podio in Coppa del Mondo, l'auspicio è che si sia tenuto tutto per il grande appuntamento e il suo sorriso ai microfoni della Rai è stato lampante: ' Ero molto ...Sofia Goggia sta facendo i bagagli ed è ormai prossima a ripartire per l’Italia, dove atterrerà giovedì 17 febbraio. La bergamasca, capace di conquistare la medaglia d’argento in discesa libera alle ...Alex Vinatzer ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Avevo forse un po’ di sensazione difficile con gli sci, forse un po’ troppo aggressivi per questa neve che mi sembrava più ...