Roma, pezzi di cornicione giù dal cavalcavia: chiuso il tratto di via Prenestina (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cadono pezzi di cornicione dal cavalcavia del Grande Raccordo Anulare, altezza incrocio tra via Prenestina e via di Valle Bagnata. La notizia è di pochi minuti fa. Il tratto di via Prenestina è stato chiuso per consentire l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco, la quale, attualmente, sta facendo tutte le verifiche del caso. Sul posto presente anche la Polizia Locale. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cadonodidaldel Grande Raccordo Anulare, altezza incrocio tra viae via di Valle Bagnata. La notizia è di pochi minuti fa. Ildi viaè statoper consentire l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco, la quale, attualmente, sta facendo tutte le verifiche del caso. Sul posto presente anche la Polizia Locale. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma, pezzi di cornicione giù dal cavalcavia: chiuso il tratto di via Prenestina - PravatoSilvano : RT @GianpaoL0: A Roma Termini bagnano i marciapiedi per impedire ai senza fissa dimora di accamparsi. Bisogna proprio essere pezzi di merda. - tappartengo : Roma è quella città dove tre pezzi di pizza rossa in un forno li paghi 7,5€. - AugustoSerino : Ottavi di #ChampionsLeague: Dzeko, Alisson, Salah, Rudiger, Szczesny, Marquinhos e Paredes... sorvolando per ovvi m… - SognoRoma : @gualtierieurope @Delbellotw Mentre Roma cade a pezzi... Tu ti allarghi con le pezze! Buona serata calla e rubata?? -