Roma, il Siviglia tenta Cristante: l'idea di Monchi

Monchi studia il colpo Cristante per il Siviglia, è stato il direttore sportivo degli spagnoli a portarlo alla Roma nel 2018 Il Siviglia mette gli occhi su Cristante della Roma. Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2024 e nei giorni scorsi l'agente era stato a Trigoria per parlare con la società. Gli spagnoli con Monchi in prima linea, lo aveva portato alla Roma nel 2018, potrebbe inserirsi e provare e chiudere per Cristante, valutazione 20 milioni circa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

