Rifiuti, Regione boccia iter ex cava La Cogna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) No alla discarica da realizzare ad Aprilia, nella zona di La Cogna al confine con Ardea. “Bilanciati gli interessi in campo, le criticità rilevate e i pareri espressamente negativi acquisiti complessivamente consentono di concludere non favorevolmente l’iter istruttorio”. E’ quanto comunica la Regione, che boccia definitivamente il progetto. Per l’ufficialità occorre aspettare qualche settimana, ma non stando al verbale dell’ultima conferenza dei servizi non ci sembrano esser margini per un dietrofront. “Aprilia ha vinto”, affermano in una nota i gruppi consiliari di maggioranza e opposizione del comune pontino. E’ la “fine di un incubo”, dicono. “Il nostro territorio è stato salvato dall’ennesima violenza, la nostra posizione è stata nettamente contraria a una discarica nella nostra città, come è stato da sempre ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) No alla discarica da realizzare ad Aprilia, nella zona di Laal confine con Ardea. “Bilanciati gli interessi in campo, le criticità rilevate e i pareri espressamente negativi acquisiti complessivamente consentono di concludere non favorevolmente l’istruttorio”. E’ quanto comunica la, chedefinitivamente il progetto. Per l’ufficialità occorre aspettare qualche settimana, ma non stando al verbale dell’ultima conferenza dei servizi non ci sembrano esser margini per un dietrofront. “Aprilia ha vinto”, affermano in una nota i gruppi consiliari di maggioranza e opposizione del comune pontino. E’ la “fine di un incubo”, dicono. “Il nostro territorio è stato salvato dall’ennesima violenza, la nostra posizione è stata nettamente contraria a una discarica nella nostra città, come è stato da sempre ...

Advertising

italiaserait : Rifiuti, Regione boccia iter ex cava La Cogna - ForzaGiorgia2 : RT @fratellidital15: La Piana del Sele non è l'immondezzaio della Regione #FratellidItalia #rifiuti - _GiulioRaffaele : RT @antimafia2000: Friuli Venezia Giulia: indagine su traffico illecito rifiuti tra regione e Veneto - IltuttologoLS : RT @fratellidital15: La Piana del Sele non è l'immondezzaio della Regione #FratellidItalia #rifiuti - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: Rifiuti, con rientro da Tunisia De Luca conferma che per lui Piana del Sele è immondezzaio della Regione -