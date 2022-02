Referendum giustizia, Salvini: “Bellissima giornata. Fdi? Non è tempo di polemiche” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”Dai avvocato, esultiamo un po’?”. Un Matteo Salvini sorridente si presenta alla stampa in piazza del Quirinale con oltre 40 minuti di ritardo rispetto all’orario indicato dal suo staff (18.30) per commentare i 5 Referendum sulla giustizia ammessi dalla Consulta. Il numero uno di via Bellerio scherza con il suo avvocato e collega al Senato, Giulia Bongiorno. Poi chiede alle telecamere di non assembrarsi e parte: ”Oggi è una giornata Bellissima non tanto per la Lega ma per la democrazia, l’Italia e gli italiani, perché dopo 30 anni saranno gli italiani in primavera a poter scegliere e votare dei Referendum che faranno la prima grande unica riforma della giustizia. I partiti con oggi hanno esaurito il loro compito, ora la parola al popolo…”. In piazza ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”Dai avvocato, esultiamo un po’?”. Un Matteosorridente si presenta alla stampa in piazza del Quirinale con oltre 40 minuti di ritardo rispetto all’orario indicato dal suo staff (18.30) per commentare i 5sullaammessi dalla Consulta. Il numero uno di via Bellerio scherza con il suo avvocato e collega al Senato, Giulia Bongiorno. Poi chiede alle telecamere di non assembrarsi e parte: ”Oggi è unanon tanto per la Lega ma per la democrazia, l’Italia e gli italiani, perché dopo 30 anni saranno gli italiani in primavera a poter scegliere e votare deiche faranno la prima grande unica riforma della. I partiti con oggi hanno esaurito il loro compito, ora la parola al popolo…”. In piazza ...

