Referendum: bocciati i quesiti su cannabis e responsabilità civile delle toghe. Ammessi altri 5 sulla giustizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo la bocciature di ieri della Consulta sull'eutanasia per "assenza di tutela minima costituzionale della vita" oggi è arrivato lo stop ad altri due Referendum. "Inammissibili" i quesiti sulla ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo la bocciature di ieri della Consulta sull'eutanasia per "assenza di tutela minima costituzionale della vita" oggi è arrivato lo stop addue. "Inammissibili" i...

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Febbraio: I referendum vanno bocciati: ecco perché. (In)giustizia – Il costi… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI I referendum vanno bocciati: ecco perché ?? - Despo33432062 : @marcocappato @Filomena_Gallo @EutanaSiaLegale @ass_coscioni I referendum sono stati bocciati in maniera clamorosa.… - pameladiverona : RT @meriadocco: Amato ha scritto un manuale di diritto pubblico. Quasi te lo immagini, benevolo, mentre scrive 'esiste un istituto di parte… - observe74799686 : @pbecchi A prenderla in quel posto siamo noi. Sono stati bocciati i due referendum veramente di iniziativa popolare… -