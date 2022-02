Recensione Monark | la follia dell’ego

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da alcuni sviluppatori che hanno lavorato alla serie Shin Megami Tensei e Persona arriva, un nuovo JRPG che abbiamo provato in questaOgnuno di noi è rappresentato dal proprio ego, quella parte di noi che ci rende unici e che durante la nostra crescita si sviluppa in base agli stimoli ricevuti dandoci una personalità unica. L’ego si nutre sia di buoni sentimenti che di quelli cattivi, i famosi sette peccati capitali presenti in varia misura in ognuno di noi. Proprio il concetto di “Ego” e di come questo definisce ogni persona è al centro della storia di, nuovo JRPG che andremo a conoscere in questaarriverà su PS5, PS4, Nintendo Switch e PC dal prossimo 25 febbraio pubblicato da NIS America. Il titolo è stato realizzato dallo studio Lancarse, team che ...