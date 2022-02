Ponte Morandi, chiesto processo per Castellucci e i vertici delle società dei Benetton coinvolte nella tragedia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Genova, 16 feb – E’ ufficiale: l’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci e altri 58 imputati per la tragedia del Ponte Morandi devono andare a processo. Dopo 11 udienze, i pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno hanno chiesto il rinvio a giudizio per l’ex ad di Aspi-Autostrade per l’Italia e Atlantia (famiglia Benetton), oltre alle due società Aspi e Spea (sempre del gruppo Atlantia), nell’ambito dell’udienza preliminare per il crollo del Ponte Morandi a Genova. In cui il 14 agosto 2018 persero la vita 43 persone. Ponte Morandi, chiesto il processo per l’ex ad di Aspi Castellucci e altri 58 imputati I pm hanno anche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Genova, 16 feb – E’ ufficiale: l’ex ad di Aspi Giovannie altri 58 imputati per ladeldevono andare a. Dopo 11 udienze, i pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno hannoil rinvio a giudizio per l’ex ad di Aspi-Autostrade per l’Italia e Atlantia (famiglia), oltre alle dueAspi e Spea (sempre del gruppo Atlantia), nell’ambito dell’udienza preliminare per il crollo dela Genova. In cui il 14 agosto 2018 persero la vita 43 persone.ilper l’ex ad di Aspie altri 58 imputati I pm hanno anche ...

