Peacemaker 2 | HBO Max annuncia il rinnovo della serie di James Gunn

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)ha confermato il via libera alla produzione di2, la seconda stagioneprodotta per HBO Max.2 ha ottenuto il via libera da parte di HBO Max ehato ilcon John Cena online. In un tweet il filmmaker ha dichiarato: "Sì,tornerà per la stagione 2. Grazie a Peter Safran, John Cena, al nostro incredibile cast e alla nostra troupe, ai nostri amici di HBO Max, incredibilmente di sostegno e gentili e, soprattutto, grazie a tutti voi per aver guardato". Il registaha scritto gli otto episodi die ne ha diretti ...

TSOWrestling : Annunciata la seconda stagione di #Peacemaker! #TSOW // #TSOS // #HBO

La piattaformaMax ha rinnovato, la serie spin - off di The Suicide Squad - Missione Suicida , per una seconda stagione. Lo hanno annunciato, attraverso i social media, l'attore protagonista John ......diè ormai alle porte e i fan non vedono l'ora di scoprire come si concluderà la prima stagione della serieMax, nell'attesa di sapere se ci sarà una seconda stagione di. ...Peacemaker 2 ha ottenuto il via libera da parte di HBO Max e James Gunn ha annunciato il rinnovo della serie con John Cena online. In un tweet il filmmaker ha dichiarato: "Sì, Peacemaker tornerà ...L'ottava e ultima puntata di Peacemaker è ormai alle porte e i fan non vedono l'ora di scoprire come si concluderà la prima stagione della serie HBO Max, nell'attesa di sapere se ci sarà una ...