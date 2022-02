Nessuno come Fontana, solo Lillehammer 1994 meglio di Pechino 2022. E Malagò fa 101 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Italia ha spiccato il volo. Nell’ultimo mercoledì dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 arrivano altre due medaglie per la delegazione azzurra, entrambe dallo short track: il magico argento di Arianna Fontana nei 1500 metri ed il bronzo all’ultimo respiro conquistato dalla staffetta maschile. Il conto sale a quota 15 (2 ori, 7 argenti, 6 bronzi) che ergono questa spedizione come la seconda più vincente della storia dei Giochi invernali. Battute infatti le quattordici medaglie di Albertville 1992, a -5 dall’incredibile edizione di Lillehammer 1994 dove l’Italia ne conquistò addirittura venti. Un risultato importante lo consegue anche il presidente del Coni Giovanni Malagò che, con le due medaglie odierne, supera quota 100 medaglie da quando è a capo dello ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Italia ha spiccato il volo. Nell’ultimo mercoledì dei Giochi Olimpici invernali diarrivano altre due medaglie per la delegazione azzurra, entrambe dallo short track: il magico argento di Ariannanei 1500 metri ed il bronzo all’ultimo respiro conquistato dalla staffetta maschile. Il conto sale a quota 15 (2 ori, 7 argenti, 6 bronzi) che ergono questa spedizionela seconda più vincente della storia dei Giochi invernali. Battute infatti le quattordici medaglie di Albertville 1992, a -5 dall’incredibile edizione didove l’Italia ne conquistò addirittura venti. Un risultato importante lo consegue anche il presidente del Coni Giovanniche, con le due medaglie odierne, supera quota 100 medaglie da quando è a capo dello ...

