Monza-Pisa | probabili formazioni e in tv

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sabato 19 febbraio 2022 alle ore 14.00 si giocherà il match, valido per la 24esima giornata di Serie B. I brianzoli sono reduci da tre vittorie consecutive che li hanno proiettati al quarto posto ad un solo punto dai toscani che, invece, non conquistano l’intera posta da cinque turni. Chi uscirà vincitore si troverà a ridosso della capolista Cremonese.: come scenderanno in campo le due squadre? Mister Stroppa punterà sul collaudato 3-5-2 con Di Gregorio tra i pali, Bettella, Marrone e Carlos Augusto a sua protezione. A centrocampo, spazio a Colpani, Barberis e Mazzitelli, con Sampirisi e D’Alessandro a presidiare le corsie esterne. In avanti, la coppia Mota Carvalho e Mancuso. D’Angelo risponderà con il 4-3-3: Nicolas in porta, linea difensiva con Mastinu a destra, Beruatto a sinistra, ...