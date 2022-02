«Metamates» e «Feed» | cambiare nome salverà Meta e Facebook?

Advertising

giornalettismo : Meta cambia nome e riformula il feed: Zuckerberg riuscirà a salvare #Meta e #Facebook? #metamates #feed -

Ultime Notizie dalla rete : Metamates Feed

Giornalettismo.com

Ora Zuckerberg prova a ripartire da parole nuove: i dipendenti del gruppo si chiameranno, compagni di Meta; il flusso delle notizie che vediamo sarà soltanto un flusso, un, senza più ...Ora Zuckerberg prova a ripartire da parole nuove: i dipendenti del gruppo si chiameranno, compagni di Meta; il flusso delle notizie che vediamo sarà soltanto un flusso, un, senza più ...The word Metamates was an original idea suggested by Douglas Hofstadter ... Meta is changing the name of Facebook's News Feed in an attempt to 'better reflect the diverse content people see' on the ...“Meta, Metamates, Me is about being good stewards of our company ... Facebook also said Tuesday that it was changing the name of its “News Feed" feature to “Feed." Mr. Zuckerberg said in October that ...