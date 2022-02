LIVE Short track, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Fontana e Mascitto in semifinale nei 1500! La staffetta maschile punta al podio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08: Tra meno di 10? sono programmate le semifinali ma al momento non ci sono ancora le composizioni 13.06: Ripescate C. Zhang, Hruzova e Letai 13.04: Schulting, con qualche rischio, vince la sesta batteria, secondo posto per la belga Desmet, terza la russa Prosvirnova, quarta la cinese Zhang 13.00: Al via l’ultima batteria con Schulting (Ned), Efremenko (Rus), Desmet (Bel), Maliszewska (Pol), Prosvirnova (Rus), C. Zhang (Chn) 12.59: Bene Mascitto. Se ne vanno Boutin e Lee e si prendono i primi due posti, terza l’azzurra Mascitto che ha distanziato il resto del gruppo. Quarta K. Kiruchi 12.56: Al via la quinta batteria con Cinthya Mascitto al via. Le protagoniste: Lee (Kor), Boutin (Can), Mascitto (Ita), Y. Kikuchi (Jpn), Dubrova (Ukr), ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.08: Tra meno di 10? sono programmate le semifinali ma al momento non ci sono ancora le composizioni 13.06: Ripescate C. Zhang, Hruzova e Letai 13.04: Schulting, con qualche rischio, vince la sesta batteria, secondo posto per la belga Desmet, terza la russa Prosvirnova, quarta la cinese Zhang 13.00: Al via l’ultima batteria con Schulting (Ned), Efremenko (Rus), Desmet (Bel), Maliszewska (Pol), Prosvirnova (Rus), C. Zhang (Chn) 12.59: Bene. Se ne vanno Boutin e Lee e si prendono i primi due posti, terza l’azzurrache ha distanziato il resto del gruppo. Quarta K. Kiruchi 12.56: Al via la quinta batteria con Cinthyaal via. Le protagoniste: Lee (Kor), Boutin (Can),(Ita), Y. Kikuchi (Jpn), Dubrova (Ukr), ...

