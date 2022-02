Lillo: “Posaman è nato per via di un problema tecnico, ecco cosa è successo” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si chiama Posaman & Friends (Rizzoli) il libro dove Lillo Petrolo racconta di tutti gli strambi e spassossimi supereroi che si è inventato. Il comico ha rilasciato una lunga intervista a Sette del Corriere della Sera dove anticipa qualcosa del libro (chi è “Capitan Sutri? È un supereroe che risolve le diatribe tra contadini nella zona del viterbese”) e naturalmente parla di Posaman: “Nasce al volo, in sartoria. Stavo provando un costume, dovevo fare un altro tipo di supereroe, però c’era un problema tecnico con un aggeggio che faceva parte del costume che non funzionava. Ho risolto inventando al volo il supereroe che fa le pose. Posaman non partecipa mai attivamente ai combattimenti ma apporta sempre un grande contributo estetico, è questa la sua forza“. Qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si chiama& Friends (Rizzoli) il libro dovePetrolo racconta di tutti gli strambi e spassossimi supereroi che si è inventato. Il comico ha rilasciato una lunga intervista a Sette del Corriere della Sera dove anticipa qualdel libro (chi è “Capitan Sutri? È un supereroe che risolve le diatribe tra contadini nella zona del viterbese”) e naturalmente parla di: “Nasce al volo, in sartoria. Stavo provando un costume, dovevo fare un altro tipo di supereroe, però c’era uncon un aggeggio che faceva parte del costume che non funzionava. Ho risolto inventando al volo il supereroe che fa le pose.non partecipa mai attivamente ai combattimenti ma apporta sempre un grande contributo estetico, è questa la sua forza“. Qualche ...

