La Russia non riesce a trovare un compromesso sulla regolamentazione delle criptovalute (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le discussioni tenutesi martedì tra il ministero delle Finanze russo e i funzionari della Banca centrale sulla regolamentazione delle criptovalute non hanno dato frutti Il presidente Putin ha sollecitato le deliberazioni tra la banca centrale e il governo per raggiungere un terreno comune Il presidente russo Vladimir Putin è recentemente intervenuto nella conversazione sulla criptovaluta, una questione che ha portato alla luce opinioni divergenti nel paese. Un lato ha fortemente spinto per un divieto totale di queste risorse digitali, l'altro è sembrato incline a regolamentarle. Putin ha esortato entrambe le parti ad avere un incontro per raggiungere una risoluzione. Bloomberg ha riferito che martedì il personale di alto livello del governo ha tenuto una riunione ... Leggi su coinlist.me (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le discussioni tenutesi martedì tra il ministeroFinanze russo e i funzionari della Banca centralenon hanno dato frutti Il presidente Putin ha sollecitato le deliberazioni tra la banca centrale e il governo per raggiungere un terreno comune Il presidente russo Vladimir Putin è recentemente intervenuto nella conversazionecriptovaluta, una questione che ha portato alla luce opinioni divergenti nel paese. Un lato ha fortemente spinto per un divieto totale di queste risorse digitali, l'altro è sembrato incline a regolamentarle. Putin ha esortato entrambe le parti ad avere un incontro per raggiungere una risoluzione. Bloomberg ha riferito che martedì il personale di alto livello del governo ha tenuto una riunione ...

