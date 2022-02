La Fondazione Open e le accuse dei pm sull'uso dei fondi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Open è la cassaforte che ha sostenuto la scalata di Matteo Renzi da sindaco di Firenze a premier. Nell'arco dei suoi sei anni di vita, dal 2012 al giugno 2018, ha raccolto oltre sette milioni di euro. ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022)è la cassaforte che ha sostenuto la scalata di Matteo Renzi da sindaco di Firenze a premier. Nell'arco dei suoi sei anni di vita, dal 2012 al giugno 2018, ha raccolto oltre sette milioni di euro. ...

Advertising

petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati, tra cui Lotti, Boschi, Bianchi e Carrai - petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati. Lui: “Lieto che inizi il processo”. Ma… - ilriformista : La reazione di #Renzi alla richiesta di rinvio a giudizio non si è fatta attendere: il leader di Italia Viva ha den… - preppy57 : RT @OGiannino: Sentite, Renzi vi starà pure dove volete voi. Ma leggete Sabino Cassese sul contrasto frontale dei criteri seguiti dalla Pro… - SorCucu : @BonaMassimo @PieroSansonetti procedimento di cosa??? nell'inchiesta Open un soggetto che sarebbe esterno (ma leade… -