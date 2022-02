Italia femminile, Bertolini: «Vittoria sofferta, ma buone indicazioni per il futuro» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha parlato dopo il successo delle azzurre contro la Danimare: le dichiarazioni Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha parlato dopo l’1-0 con la Danimarca nell’Algarve Cup. DICHIARAZIONI – «È stata una Vittoria sofferta. Ma quando giochi contro avversari di questo livello, non puoi non soffrire… Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Ho visto nelle ragazze grande attenzione e spirito di sacrificio, elementi indispensabili per giocare ad alti livelli. Siamo contente perché ci sono state buone indicazioni per l’imminente futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Milena, ct dell’, ha parlato dopo il successo delle azzurre contro la Danimare: le dichiarazioni Milena, ct dell’, ha parlato dopo l’1-0 con la Danimarca nell’Algarve Cup. DICHIARAZIONI – «È stata una. Ma quando giochi contro avversari di questo livello, non puoi non soffrire… Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Ho visto nelle ragazze grande attenzione e spirito di sacrificio, elementi indispensabili per giocare ad alti livelli. Siamo contente perché ci sono stateper l’imminente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

