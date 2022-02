Ilary Blasi e il due di picche inatteso: panico per la moglie di Totti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La conduttrice Ilary Blasi e il due di picche inatteso: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda La sua bellezza disarmante e il suo talento alla conduzione l’hanno sempre resa una delle donne più competenti e professionali nei palinsesti televisivi, soprattutto quelli di Mediaset. Il suo talento l’ha portata a condurre numerosi show importanti tra cui Grande Fratello, Le Iene, L’Isola dei famosi: stiamo parlando di Ilary Blasi, la bellissima showgirl legata al campione Francesco Totti. curiosità (foto web)La bella Ilary comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli tre anni, quando partecipa insieme a tutta la sua famiglia allo spot pubblicitario dell’olio Cuore al fianco dell’attrice ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La conduttricee il due di: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda La sua bellezza disarmante e il suo talento alla conduzione l’hanno sempre resa una delle donne più competenti e professionali nei palinsesti televisivi, soprattutto quelli di Mediaset. Il suo talento l’ha portata a condurre numerosi show importanti tra cui Grande Fratello, Le Iene, L’Isola dei famosi: stiamo parlando di, la bellissima showgirl legata al campione Francesco. curiosità (foto web)La bellacomincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli tre anni, quando partecipa insieme a tutta la sua famiglia allo spot pubblicitario dell’olio Cuore al fianco dell’attrice ...

Butterflyhearth : RT @Butterflyhearth: Anche con Ricciarelli è molto maleducato dandole sempre della.vecchia ecc... Con ilary blasi o la Marcuzzi altra roba… - SsantiagoF13 : Maldini a Giugno fa una bella gita a Roma e come souvenirs si porta a casa Veretout, Florenzi e Zaniolo. Se volesse… - hoxhii : RT @Elbarunetto: Ci servirebbe Ilary Blasi con un suo 'Barù puoi entrare in Jessica? Ehm, confessionale, scusate' #jerù - Elbarunetto : Ci servirebbe Ilary Blasi con un suo 'Barù puoi entrare in Jessica? Ehm, confessionale, scusate' #jerù - ParliamoDiNews : Ilary Blasi e Totti, tutti insieme appassionatamente: la foto con i figli è boom di like - -