GF Vip | scatta il bacio tra Alex e Delia | pace fatta?

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tornato al GF Vip da poco,Belli è già riuscito a riconquistare la moglieDuran. Dopo una prima discussione, l'attore ha fatto di tutto e, alla fine della fiera, è riuscito a strappare più di unalla sua dolce metà. GF Vip:iltraBelli era stato chiaro: il suo ritorno al GF Vip aveva una sola missione, riconquistareDuran. Nel giro di 48 ore dal suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia, l'attore è riuscito nel suo intento. In un primo momento, marito e moglie hanno avuto qualche discussione, poi la modella ha ceduto e si è abbandonata tra le braccia del suo uomo., per far breccia nel suo cuore, ha addirittura compreso il suo giochino con Barù. «Io sono ...

Dopo una serata ricca di confronti, Alex Belli e Delia Duran , sembrano non resistersi: insieme rimangono abbracciati in stiva, e finalmenteil bacio. Notte di fuoco al Grande Fratello: Alex e Delia pare abbiano trovato un'intesa e a metterli d'accordo una serie infinita di baci, coccole e abbracci che i due si sono scambiati ...A proposito di conduttori, nella puntata approfondiremo curiosità e retroscena di Sanremo anche con Marco Tomei , lookmaker deiche, per Gai Mattiolo, ha vestito Amadeus , conduttore del Festival,...Grande Fratello Vip, Delia Duran esagera: panico in Casa Dopo aver trascorso una notte romantica, durante la quale è scattato un bacio appassionato, Delia Duran e Alex Belli si confrontano su un ...GF Vip, Alex Belli e Delia Duran hanno fatto pace: scatta il bacio "artistico". GF Vip: Alex e Delia hanno fatto pace. E pace fu: Alex Belli e Delia Duran hanno sancito con un bel bacio la ritrovata ...