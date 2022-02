GF Vip scatta il bacio fra Alex e Delia che tornano ad essere una coppia

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Finalmente al “GF Vip ” c’è stato unfrache sono tornati ufficialmente aduna. L’attore, entrato in casa con lo scopo di riconquistarla, ce l’ha fatta in meno di 48 ore. E se da una parte ilha suggellato il loro amore, dall’altra Soleil Sorge ha dato

Ultime Notizie dalla rete : Vip scatta

Dopo una serata ricca di confronti, Alex Belli e Delia Duran , sembrano non resistersi: insieme rimangono abbracciati in stiva, e finalmenteil bacio. Notte di fuoco al Grande Fratello: Alex e Delia pare abbiano trovato un'intesa e a metterli d'accordo una serie infinita di baci, coccole e abbracci che i due si sono scambiati ...A proposito di conduttori, nella puntata approfondiremo curiosità e retroscena di Sanremo anche con Marco Tomei , lookmaker deiche, per Gai Mattiolo, ha vestito Amadeus , conduttore del Festival,...Anticipazioni Gf Vip 6, nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 6 con ... Alex sembrava esser molto lontano da Delia, ma a poche ore dal suo ingresso è scattata la riappacificazione con la moglie ...Grande Fratello Vip, Delia Duran esagera: panico in Casa Dopo aver trascorso una notte romantica, durante la quale è scattato un bacio appassionato, Delia Duran e Alex Belli si confrontano su un ...