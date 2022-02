GF Vip, Manila Nazzaro non sopporta più Soleil: “Protagonista distruttiva” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel giro di qualche giorno, Alex Belli è riuscito a creare un grande scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip. L’obiettivo era quello di sistemare i rapporti con Delia Duran e Soleil Sorge, ma ha dimostrato subito di avere le idee molto chiare. Manila Nazzaro, in seguito a questa situazione, ha deciso di aprire il suo cuore ad Alex e a Delia e di parlare della sua vecchia amicizia con Soleil. Ormai, è evidente che tra le due donne non scorra più buon sangue. L’ex Miss Italia, inizialmente, tendeva a parlare poco dei propri sentimenti, ma adesso è stanca di doversi fare carico di tutte le responsabilità, mentre gli altri non fanno nulla. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip, Manila Nazzaro perde le staffe ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel giro di qualche giorno, Alex Belli è riuscito a creare un grande scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip. L’obiettivo era quello di sistemare i rapporti con Delia Duran eSorge, ma ha dimostrato subito di avere le idee molto chiare., in seguito a questa situazione, ha deciso di aprire il suo cuore ad Alex e a Delia e di parlare della sua vecchia amicizia con. Ormai, è evidente che tra le due donne non scorra più buon sangue. L’ex Miss Italia, inizialmente, tendeva a parlare poco dei propri sentimenti, ma adesso è stanca di doversi fare carico di tutte le responsabilità, mentre gli altri non fanno nulla. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip,perde le staffe ...

