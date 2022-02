Del Genio: “Il Napoli segna poco, c’è un errore che commette Spalletti” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Napoli è il quinto miglior attacco della Serie A, le statistiche non sono proprio esaltati con 46 gol messi a segno una media gol di 1,84 gol a partita. Per ora questa speciale classifica viene guidata dall’Inter con 55 gol segnati ed una media realizzativa di 2,29. Segue la Lazio di Sarri con 52 gol e una media di 2,08 reti a partita. Poi c’è il Milan con 50 gol realizzati e 2 gol di media a partita. Meglio del Napoli ha fatto anche il Verona, al quarto posto, con 47 gol segnati e una media di 1,88. Nella stessa posizione del Napoli c’è l’Atalanta che ha segnato gli stessi gol ma ha una media realizzativa migliore. Fino ad ora il Napoli si è mantenuto nelle zone alte della classifica grazie ad una super difesa, la migliore del campionato con sole 17 reti ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilè il quinto miglior attacco della Serie A, le statistiche non sono proprio esaltati con 46 gol messi a segno una media gol di 1,84 gol a partita. Per ora questa speciale classifica viene guidata dall’Inter con 55 golti ed una media realizzativa di 2,29. Segue la Lazio di Sarri con 52 gol e una media di 2,08 reti a partita. Poi c’è il Milan con 50 gol realizzati e 2 gol di media a partita. Meglio delha fatto anche il Verona, al quarto posto, con 47 golti e una media di 1,88. Nella stessa posizione delc’è l’Atalanta che hato gli stessi gol ma ha una media realizzativa migliore. Fino ad ora ilsi è mantenuto nelle zone alte della classifica grazie ad una super difesa, la migliore del campionato con sole 17 reti ...

