Cristaldi: "Vincere a Benevento non capita sempre, successo meritato"

Tempo di lettura: 2 minuti

Benevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Gianluca Cristaldi, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal collaboratore dello squalificato Andrea Sottil, chiamato a guidare l'Ascoli nella gara contro i giallorossi di Fabio Caserta per l'assenza anche del vice Simone Baroncelli.

Esordio – Vincere a Benevento non capita tutti i giorni, sono contentissimo. Faccio una premessa però, avrei preferito che al mio posto ci fosse il mister Sottil perché chi lo conosce sa come sta soffrendo per queste tre giornate di squalifica.

Prestazione – Sapevamo di affrontare una delle squadre maggiormente attrezzate per la vittoria finale. Era difficile ma i ragazzi sono stati straordinari, la vittoria è del tutto meritata.

