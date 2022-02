Crisi ucraina, Stati Uniti e Russia soffiano sul fuoco ma è l’Europa che rischia di bruciarsi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Destano preoccupazione le notizie che giungono sulla disputa russo-ucraina. Una degenerazione non solo metterebbe a rischio la stabilità e la pace del nostro continente ma avrebbe anche ripercussioni molto serie dal punto di vista economico. L’aumento dei costi dell’energia che già stiamo affrontando quotidianamente verrebbe ulteriormente aggravato da un simile conflitto che causerebbe un’ulteriore, esponenziale, impennata dei prezzi insostenibile per i cittadini. Con un’economia già molto provata dalla pandemia sarebbe davvero devastante affrontare l’ennesima emergenza. Ma cosa ha fatto esplodere questa Crisi? Una delle ragioni è legata all’energia. Da parte statunitense si vuole scongiurare il pericolo di legare la Russia all’Europa, di rendere il vecchio continente dipendente da Mosca sul piano energetico. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Destano preoccupazione le notizie che giungono sulla disputa russo-. Una degenerazione non solo metterebbe a rischio la stabilità e la pace del nostro continente ma avrebbe anche ripercussioni molto serie dal punto di vista economico. L’aumento dei costi dell’energia che già stiamo affrontando quotidianamente verrebbe ulteriormente aggravato da un simile conflitto che causerebbe un’ulteriore, esponenziale, impennata dei prezzi insostenibile per i cittadini. Con un’economia già molto provata dalla pandemia sarebbe davvero devastante affrontare l’ennesima emergenza. Ma cosa ha fatto esplodere questa? Una delle ragioni è legata all’energia. Da parte statunitense si vuole scongiurare il pericolo di legare laal, di rendere il vecchio continente dipendente da Mosca sul piano energetico. Il ...

