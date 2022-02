Covid oggi Svizzera, 21.032 contagi e 10 morti: bollettino 16 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Covid in Svizzera, 21.032 contagi e 10 morti nelle ultime 24 ore. Secondo i dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica sono 120 i ricoveri per il Coronavirus. Mercoledì scorso i contagi erano 29.144 (8.112 in più) i decessi 11 e i ricoveri 141. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 75.611 test, con un tasso di positività del 27,8%, contro il 33,9% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,82. La variante Omicron rappresenta il 98,9% dei casi. Negli ultimi 28 giorni, il numero totale di infezioni ammonta a 799.753, ovvero 9182,69 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, in Svizzera sono stati registrati 2.627.993 contagi e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) –in, 21.032e 10nelle ultime 24 ore. Secondo i dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica sono 120 i ricoveri per il Coronavirus. Mercoledì scorso ierano 29.144 (8.112 in più) i decessi 11 e i ricoveri 141. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 75.611 test, con un tasso di positività del 27,8%, contro il 33,9% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,82. La variante Omicron rappresenta il 98,9% dei casi. Negli ultimi 28 giorni, il numero totale di infezioni ammonta a 799.753, ovvero 9182,69 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, insono stati registrati 2.627.993e ...

