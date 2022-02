Brasile, oltre 71 morti per la devastazione del maltempo a Petropolis: case travolte da frane e allagamenti – Il video (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono almeno 71 le vittime dell’alluvione che sta devastando la zona di Petropolis, in Brasile. Il maltempo delle ultime ore nella regione montuosa della Regiao Serrana di Rio de Janeiro si è abbattuto dalla scorsa notte con piogge torrenziali, che hanno causato decine di frane e allagamenti. Diverse case sono state distrutte ed è ancora imprecisato il numero delle persone disperse, molte delle quali non si esclude siano rimaste bloccate nelle proprie abitazioni. Secondo il responsabile locale della Protezione civile, Gil Kempers: «In 5 ore sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia, più del previsto per tutto il mese di febbraio». Finora sono state accolte nei rifugi improvvisati del comune di Petropolis oltre 370 persone. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono almeno 71 le vittime dell’alluvione che sta devastando la zona di, in. Ildelle ultime ore nella regione montuosa della Regiao Serrana di Rio de Janeiro si è abbattuto dalla scorsa notte con piogge torrenziali, che hanno causato decine di. Diversesono state distrutte ed è ancora imprecisato il numero delle persone disperse, molte delle quali non si esclude siano rimaste bloccate nelle proprie abitazioni. Secondo il responsabile locale della Protezione civile, Gil Kempers: «In 5 ore sono caduti200 millimetri di pioggia, più del previsto per tutto il mese di febbraio». Finora sono state accolte nei rifugi improvvisati del comune di370 persone. ...

Advertising

fattoquotidiano : Brasile, almeno 23 vittime per un’alluvione nello stato di Rio de Janeiro: oltre 25,8 centimetri di pioggia in tre… - rada_maja : RT @laregione: In Brasile le piogge devastano Petropolis, oltre 60 vittime - laregione : In Brasile le piogge devastano Petropolis, oltre 60 vittime - Mangorosso : RT @pierpi13: In Brasile questa coppia ha piantato 2 milioni di alberi in 20 anni. Finora sono tornate 172 specie di uccelli, 33 mammiferi,… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Brasile, almeno 23 vittime per un’alluvione nello stato di Rio de Janeiro: oltre 25,8 centimetri di pioggia in tre ore… -