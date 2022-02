Blitz dei Carabinieri a Licola, sequestrato nel noto lido (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Blitz di Carabinieri e Guardia Costiera, sequestri a Licola. I militari dell’arma, in un’operazione congiunta della Guardia Costiera, hanno rilevato diversi manufatti edilizi abusivi nel territorio di Pozzuoli. Licola, lido sequestrato Sono stati posti a sequestro una piscina interrata, una piattaforma cementizia pavimentata di circa 710 metri quadri realizzata su area demaniale marittima e destinata a struttura balneare, un locale tecnico L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022)die Guardia Costiera, sequestri a. I militari dell’arma, in un’operazione congiunta della Guardia Costiera, hanno rilevato diversi manufatti edilizi abusivi nel territorio di Pozzuoli.Sono stati posti a sequestro una piscina interrata, una piattaforma cementizia pavimentata di circa 710 metri quadri realizzata su area demaniale marittima e destinata a struttura balneare, un locale tecnico L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

