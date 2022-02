Belen e Stefano De Martino insieme nel resort di lusso, perché fanno tanto discutere (Di mercoledì 16 febbraio 2022) insieme al triangolo amoroso campione di colpi di scena, quello tra Delia Duran-Alex Belli-Soleil Sorge al Grande Fratello Vip, un’altra coppia controversa si contende lo spazio sulle testate che si occupano di gossip. Parliamo ovviamente di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, protagonisti di un turbinio di paparazzate e dichiarazioni contrastanti che prima hanno catturato l’attenzione di fan e curiosi, per poi scatenare discussioni tra chi non ne può più e chi vorrebbe la verità (un po’ perché i grandi ritorni tra i Vip fanno sognare i romantici, un po’ per dire la propria sempre e comunque). L’ennesima foto della (forse) coppia imperversa: ecco cosa accade. Belen e Stefano De Martino: la paparazzata nel resort di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 16 febbraio 2022)al triangolo amoroso campione di colpi di scena, quello tra Delia Duran-Alex Belli-Soleil Sorge al Grande Fratello Vip, un’altra coppia controversa si contende lo spazio sulle testate che si occupano di gossip. Parliamo ovviamente diRodriguez eDe, protagonisti di un turbinio di paparazzate e dichiarazioni contrastanti che prima hanno catturato l’attenzione di fan e curiosi, per poi scatenare discussioni tra chi non ne può più e chi vorrebbe la verità (un po’i grandi ritorni tra i Vipsognare i romantici, un po’ per dire la propria sempre e comunque). L’ennesima foto della (forse) coppia imperversa: ecco cosa accade.De: la paparazzata neldi ...

Advertising

tempoweb : Come li hanno beccati, Belen e De Martino nel resort: foto piccantissime - GenoveseGiusy : Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati mano nella mano: la showgirl fa chiarezza sul loro rapporto… - redazionerumors : Belen e Stefano beccati in una fuga d’amore, sarà la volta buona per confermare il ritorno? #BelenRodriguez… - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “La nostra storia non ha detto tutto” - PasqualeMarro : #Belen su #StefanoDeMartino “La nostra storia non ha detto tutto” -