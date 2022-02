Balletti e propaganda Il ruolo di TikTok nella guerra ibrida ucraina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) 70 milioni. La metrica compare sotto una ricerca su, “war Ukraine 2022”, e indica il numero di visualizzazioni dei video che rientranocategoria. Delle variazioni sul tema confermano il trend: “Ukraine invasion 2022 live” ne conta 23 milioni, “Ukraine vs Russia war 2022” 44. I video brevi possono essere spezzoni di notiziari, più spesso sono gag montate direttamente dagli utenti, talvolta sono contenuti dirussa. Ma il confine tra questi generi non è mai stato così labile, grazie alle peculiarità dell’app che ha catturato il cuore – e il tempo – della generazione Z e dei giovanissimi. Uno dei motivi dietro al successo di(oltre 1 miliardo di utenti attivi) è il modo in cui riesce a tenere gli occhi degli utenti incollati allo schermo e superare tutti i competitor...