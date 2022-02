Attesa finita, domani presentazione F1 Ferrari (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giovedì è il giorno della presentazione della Ferrari F1 2022, la nuova vettura Ferrari entrerà in scena nel Mondiale 2022 di Formula 1. Precisamente, la vettura verrà svelata il 17 febbraio e l’evento sarà completamente fruibile in diretta streaming sul sito della casa del Cavallino Rampante. Dopo gli ultimi anni trascorsi a guardare la Mercedes e la Red Bull vincere ora c’è voglia di ripartire carichi e pieni di grinta. Il campionato del mondo che verrà, segna l’avvento di una nuova era, per via della rivoluzione apportata al regolamento. Da tempo il 2022 è cerchiato in rosso dagli uomini di Maranello, determinati a tornare protagonisti vicino ai vecchi e nuovi rivali in pista. Inizieremo a capire qualcosa dalla prossima settimana, quando si svolgerà la prima sessione di test a Barcellona, rigorosamente a porte chiuse! Dove ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giovedì è il giorno delladellaF1 2022, la nuova vetturaentrerà in scena nel Mondiale 2022 di Formula 1. Precisamente, la vettura verrà svelata il 17 febbraio e l’evento sarà completamente fruibile in diretta streaming sul sito della casa del Cavallino Rampante. Dopo gli ultimi anni trascorsi a guardare la Mercedes e la Red Bull vincere ora c’è voglia di ripartire carichi e pieni di grinta. Il campionato del mondo che verrà, segna l’avvento di una nuova era, per via della rivoluzione apportata al regolamento. Da tempo il 2022 è cerchiato in rosso dagli uomini di Maranello, determinati a tornare protagonisti vicino ai vecchi e nuovi rivali in pista. Inizieremo a capire qualcosa dalla prossima settimana, quando si svolgerà la prima sessione di test a Barcellona, rigorosamente a porte chiuse! Dove ...

