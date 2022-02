Agguato a Formia | ferito Gustavo Bardellino | nipote del fondatore del clan dei Casalesi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Colpi secchi di arma fuoco, un uomo a terra, poi la fuga. La modalità è quella classica. E’ successo ieri sera, intorno alle 19:00, a, nei pressi di una concessionaria di automobili in via Ponteritto. Vittima dell’, 42 anni,deldeldei, rimasto: l’uomo è stato colpito da un proiettile alla schiena, all’altezza del torace, da distanza ravvicinata.del boss deiSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 42enne in codice rosso all’ospedale Dono Svizzero di, dove è ...