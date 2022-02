A sinistra nasce “ManifestA”: sono ex-grillini, rifondaroli e comunisti. A guidarli è De Magistris (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ai chiamerà ManifestA, ed è la componente nuova di zecca formata alla Camera da quattro deputate ex M5s, Simona Suriano, Doriana Sarli, Yana Ehm e Silvia Benedetti. A loro hanno concesso il loro simbolo Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. La polpa della notizia però è un’altra. Questa: a guidare nel 2023 ManifestA sarà l’ex-pm Luigi de Magistris, già due volte sindaco di Napoli. Giggino ‘a Manetta (così ribattezzato per il suo giustizialismo) si è messo in testa un’idea, si fa per dire, meravigliosa: fare concorrenza a sinistra al cartello elettorale guidato dal Pd e che vede schierati Leu e M5S. Aveva promesso la rivoluzione Arancione e ora s’attacca al vagoncino di quella rossa, mai arrivato a destinazione. De Magistris cerca uno strapuntino per il 2023 La macchina ormai si è messa in moto e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ai chiamerà, ed è la componente nuova di zecca formata alla Camera da quattro deputate ex M5s, Simona Suriano, Doriana Sarli, Yana Ehm e Silvia Benedetti. A loro hanno concesso il loro simbolo Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. La polpa della notizia però è un’altra. Questa: a guidare nel 2023sarà l’ex-pm Luigi de, già due volte sindaco di Napoli. Giggino ‘a Manetta (così ribattezzato per il suo giustizialismo) si è messo in testa un’idea, si fa per dire, meravigliosa: fare concorrenza aal cartello elettorale guidato dal Pd e che vede schierati Leu e M5S. Aveva promesso la rivoluzione Arancione e ora s’attacca al vagoncino di quella rossa, mai arrivato a destinazione. Decerca uno strapuntino per il 2023 La macchina ormai si è messa in moto e ...

