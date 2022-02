Ucraina, l’intelligence estone: “Mosca pronta all’invasione” (Di martedì 15 febbraio 2022) Tallinn – Crisi Ucraina-Russia, i servizi d’intelligence dell’Estonia ritengono che Mosca sia militarmente pronta per lanciare un’operazione militare su vasta scala contro il Paese a partire dalla seconda metà di febbraio. A questo punto, dopo aver posto in essere le condizioni e le capacità necessarie, servirà soltanto la decisione politica. E’ quanto si legge nel rapporto annuale sull’intelligence estone per l’estero, presentato oggi a Tallinn. Il rapporto afferma che la Russia ha dispiegato 150mila soldati sul confine ucraino a partire dall’autunno, con la mobilitazione di unità da tutti i distretti militari e le parti dell’esercito. Circa 20mila soldati sono stati inviati in Bielorussia.”Si tratta del più grande ammassamento militare russo degli ultimi trent’anni”, scrivono i servizi dell’ex ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 15 febbraio 2022) Tallinn – Crisi-Russia, i servizi d’intelligence dell’Estonia ritengono chesia militarmenteper lanciare un’operazione militare su vasta scala contro il Paese a partire dalla seconda metà di febbraio. A questo punto, dopo aver posto in essere le condizioni e le capacità necessarie, servirà soltanto la decisione politica. E’ quanto si legge nel rapporto annuale sulper l’estero, presentato oggi a Tallinn. Il rapporto afferma che la Russia ha dispiegato 150mila soldati sul confine ucraino a partire dall’autunno, con la mobilitazione di unità da tutti i distretti militari e le parti dell’esercito. Circa 20mila soldati sono stati inviati in Bielorussia.”Si tratta del più grande ammassamento militare russo degli ultimi trent’anni”, scrivono i servizi dell’ex ...

