Ucciso per strada a 42 anni (Di martedì 15 febbraio 2022) Un omicidio è stato compiuto ieri sera a Nuoro: la vittima è un 42enne di Silanus, raggiunto da due colpi d'arma da fuoco. Il fatto è avvenuto in via Ruju, a pochi passi da via Biasi, in zona Beata Maria Gabriella. La... Leggi su today (Di martedì 15 febbraio 2022) Un omicidio è stato compiuto ieri sera a Nuoro: la vittima è un 42enne di Silanus, raggiunto da due colpi d'arma da fuoco. Il fatto è avvenuto in via Ruju, a pochi passi da via Biasi, in zona Beata Maria Gabriella. La...

Advertising

DavidPuente : La teoria del complotto di Montagnier 'ucciso per non testimoniare al processo Norimberga 2' - Ettore_Rosato : A @SapienzaRoma, dove 42 anni fa fu ucciso dalle BR, abbiamo ricordato Vittorio #Bachelet. Il suo impegno civile e… - amnestyitalia : #Iran, impiccata per aver ucciso il marito dopo un matrimonio forzato - infoitinterno : Nuoro, un 42enne di Silanus ucciso per strada: era in libertà vigilata - BonomiSilvana : RT @Lantidiplomatic: NUOVA VITTIMA DI QUELL'ABOMINIO NOTO COME ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ?? I Corsi di formazione professionale hanno ucciso… -