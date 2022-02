Tenta il suicidio, donna salvata dai Carabinieri (Di martedì 15 febbraio 2022) L’hanno afferrata nel Tentativo di gettarsi da un ponte. Nel giorno di San Valentino i Carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini hanno salvato una donna dal Tentativo di suicidarsi. L’intervento dei militari è avvenuto in seguito ad una segnalazione giunta al numero di emergenza ”112”, dove veniva riportato che una persona che stava Tentando di suicidarsi gettandosi da un ponte, sulla via provinciale di Carini. I militari, subito intervenuti sul posto, hanno trovato la donna in precario equilibrio,. Si teneva con le mani alla rete di protezione metallica del ponte mentre con i piedi poggiava sul cordolo di circa 10 centimetri. Durante un lungo dialogo instaurato con la donna, i Carabinieri si sono gradualmente avvicinati. Alla fine sono ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 15 febbraio 2022) L’hanno afferrata neltivo di gettarsi da un ponte. Nel giorno di San Valentino idella Stazione di Villagrazia di Carini hanno salvato unadaltivo di suicidarsi. L’intervento dei militari è avvenuto in seguito ad una segnalazione giunta al numero di emergenza ”112”, dove veniva riportato che una persona che stavando di suicidarsi gettandosi da un ponte, sulla via provinciale di Carini. I militari, subito intervenuti sul posto, hanno trovato lain precario equilibrio,. Si teneva con le mani alla rete di protezione metallica del ponte mentre con i piedi poggiava sul cordolo di circa 10 centimetri. Durante un lungo dialogo instaurato con la, isi sono gradualmente avvicinati. Alla fine sono ...

Advertising

live_palermo : Tenta di buttarsi da un ponte a Villagrazia di Carini: donna salvata dai Carabinieri - QdSit : Una donna che tentava il suicidio è stata tratta in salvo dai carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini,… - PalermoPost1 : Tenta il suicidio sulla via provinciale di Carini - GiornaleLORA : Tenta il suicidio salvata dai Carabinieri - tempoweb : In un giorno due detenuti evasi, uno tenta la fuga, uno il suicidio e un altro aggredisce un agente #carceri… -