Tebas torna ad attaccare la Superlega | “Non può avere successo economico”

(Di martedì 15 febbraio 2022) “In Spagna non si puòuna competizione privata come vuole il Real Madrid. La Superliga non avrà, non farà gli ascolti che dicono. Potranno farlo solo per i primi anni, poi no. Qualsiasi partita a Madrid o Barcellona in campionato dà numeri migliori di una nella fase a gironi di Champions League. Il modello Superliga che è stato venduto non esisterà perché non ci sarà nessuna squadra inglese”. Queste le parole di Javier, presidente della Liga, a margine della presentazione del libro “Fútbol: aspectos actuales de derecho y gestión deportiva”, Il numero 1 della Liga, grande oppositore del progetto di Florentino Perez,a scagliarsi contro la. SportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tebas torna

Sportface.it

Di tanto in tanto il progetto di "39ma partita"a fare capolino attraverso i media inglesi ma ... è quello intrapreso a fine 2018 dalla Liga spagnola guidata da JavierMedrano . Che per il ...IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO Il teatro riapre al pubblico per il 2022 con "Land" : da giovedì 10 a domenica 20 febbraio ore 21.00 (domenica ore 16.30, lunedì riposo)sul palcoscenico la ...Queste le parole di Javier Tebas, presidente della Liga, a margine della presentazione del libro “Fútbol: aspectos actuales de derecho y gestión deportiva”, Il numero 1 della Liga, grande oppositore ..."In Spagna non si può avere una competizione privata come vuole il Real Madrid. La Superliga non avrà successo economico, non farà gli ascolti che dicono. Potranno farlo solo per i primi anni, poi no.