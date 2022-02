Serie A negli USA, idea squadre “miste” con la MLS (Di martedì 15 febbraio 2022) Proseguono le discussioni per portare la Serie A negli Stati Uniti d’America, per un torneo da disputarsi in concomitanza con i Mondiali del 2022 in Qatar. A trasferirsi negli States sarebbero i 20 club del campionato, orfani solamente di quei calciatori convocati dalle rispettive Nazionali per la rassegna iridata. L’obiettivo della Lega è quello di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 15 febbraio 2022) Proseguono le discussioni per portare laStati Uniti d’America, per un torneo da disputarsi in concomitanza con i Mondiali del 2022 in Qatar. A trasferirsiStates sarebbero i 20 club del campionato, orfani solamente di quei calciatori convocati dalle rispettive Nazionali per la rassegna iridata. L’obiettivo della Lega è quello di L'articolo

Advertising

capuanogio : ?? Durissimo atto d'accusa di #Mourinho contro la squadra negli spogliatoi di San Siro al termine di #InterRoma. Gi… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A negli USA, idea squadre “miste” con la MLS: Proseguono le discussioni per portare la S… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #SerieA negli USA, per il torneo spunta l'idea di squadre “miste” con la #MLS - CalcioFinanza : #SerieA negli USA, per il torneo spunta l'idea di squadre “miste” con la #MLS - AigetEnergia : RT @SimoBenedettini: Le prime 25 banche europee hanno finanziato i settori oil e gas per 360 miliardi di euro negli ultimi 5 anni. Per la s… -