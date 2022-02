Salvini sbotta contro la giornalista | “Se lei vuole farsi le canne è libera | io non me le faccio…” video

(Di martedì 15 febbraio 2022) Piccolo battibecco sul tema della cannabis tra Matteoe unadurante le dichiarazioni alla stampa fuori dal Palazzo della Consulta sui referendum in materia di giustizia, eutanasia e cannabis. “Il quesito referendario sulla cannabis? Io sonoogni utilizzo di droga”, dice Matteo, parlando di fronte alla Corte Costituzionale, dove si stanno valutando i quesiti referendari sulla giustizia. “Sonola coltivazione, distribuzione e utilizzo di ogni genere di droga, se leile, èdi farlo, io no…”, sottolinea. Un dei quesiti referendari al vaglio della Corte Costituzionale chiede di cancellare le pene per chi coltiva cannabis (carcere da 2 a 6 anni e multa da 26mila a 260mila ...

serenel14278447 : Cannabis, Salvini sbotta con la giornalista: 'Lei è libera di farsi le canne, io contro ogni droga'. Non capisce ch… - BenitoAtos : RT @LucillaMasini: Cannabis, Salvini sbotta contro la giornalista: 'Lei è libera di farsi le canne, io sono contro ogni droga'. A Morisi no… - robykkk : Cannabis, Salvini sbotta con la giornalista: 'Lei è libera di farsi le canne, io contro ogni droga'… - blue_flag4 : ???? Quindi è anche contro il fumo. Secondo l'OMS il fumo di sigaretta causa 8milioni di morti l'anno. E contro l'alc… - Michele02828265 : Con questa uscita aggressiva e un po' da cafone, Salvini dimostra che il problema Cannabis non lo ha colto affatto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini sbotta

ilGiornale.it

Raggiunto dai giornalisti, il leader della Lega Matteoha espresso un commento sulla questione referendum, non mancando di ribadire la propria posizione in merito all'utilizzo della cannabis .Il leader della Lega Matteorisponde a una domanda su due quesiti referendari all'esame della Corte costituzionale, quello sulla legalizzazione della cannabis e sull'eutanasia attiva, oltre ai sei sulla giustizia ...(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio Piccolo battibecco sul tema della cannabis tra Matteo Salvini e una giornalista durante le dichiarazioni alla stampa fuori dal Palazzo della Consulta sui referendum ...Le date fissate, in quel caso, saranno tra il 15 aprile e il 15 giugno. Raggiunto dai giornalisti, il leader della Lega Matteo Salvini ha espresso un commento sulla questione referendum, non mancando ...