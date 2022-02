Roberta Di Padua rivede un ex cavaliere di Uomini e Donne molto discusso | “Pace fatta” VIDEO

(Di martedì 15 febbraio 2022) In queste ore,Diha spiazzato i fan dimostrandosi insieme ad un ex. La donna ha pubblicato delle Instagram Stories registrate a Napoli e, dopo poco, ha inquadrato la persona che ha deciso di andare a trovare. Contro ogni aspettativa, l’uomo in questione è Michele Dentice. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Padua

political24.it

Di, il motivo per cui non tornerà a 'Uomini e Donne'. Nessuno lo avrebbe mai sospettato, è tutto assurdo... La dama di Cassino è stata per molti anni il volto più seguito di 'Uomini e ...La 26enne aveva partecipato al dating show come corteggiatrice di Riccardo Guarnieri, che adesso è impegnato in una relazione conDi. Il suo sorriso e i suoi modi di fare avevano ...L’ex volto di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, sulle sue storie Instagram ha rivelato l’inconfessabile. E’ tutto vero, ha cambiato idea L’ex volto di Uomini e Donne, Roberta di Padua, si è lasciata ...Lutto al trono Over di Uomini e Donne: E' morta all'improvviso. Maria De Filippi e Fan sotto choc: "E' assurdo". Un terribile incidente ha ...