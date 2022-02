“Punizione per tutti”. GF Vip, la decisione del programma contro i concorrenti: “Non dovevate” (Di martedì 15 febbraio 2022) Notizia tutt’altro che bella per i concorrenti del ‘GF Vip’, costretti ad aver subito un provvedimento da parte degli autori del programma. C’è stata infatti una violazione del regolamento e a leggere il messaggio della produzione sono stati Antonio Medugno e Miriana Trevisan. Ovviamente grossa delusione da parte dei vipponi, che dovranno comunque cambiare registro se vorranno evitare altre sanzioni in futuro. Il post-puntata in diretta ha lasciato dunque degli strascichi non da poco. Nella serata del 14 febbraio, al ‘GF Vip’ si è verificato un momento bellissimo tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Durante quel confronto tanto atteso Manuel Bortuzzo ha detto alla sua fidanzata: “Non ce la facevo più senza di te, non vedo l’ora di poterti vivere fuori da qui. Comunque tu devi stare tranquilla, ci aspetta una vita meravigliosa e ti aspetto fuori, lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Notizia tutt’altro che bella per idel ‘GF Vip’, costretti ad aver subito un provvedimento da parte degli autori del. C’è stata infatti una violazione del regolamento e a leggere il messaggio della produzione sono stati Antonio Medugno e Miriana Trevisan. Ovviamente grossa delusione da parte dei vipponi, che dovranno comunque cambiare registro se vorranno evitare altre sanzioni in futuro. Il post-puntata in diretta ha lasciato dunque degli strascichi non da poco. Nella serata del 14 febbraio, al ‘GF Vip’ si è verificato un momento bellissimo tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Durante quel confronto tanto atteso Manuel Bortuzzo ha detto alla sua fidanzata: “Non ce la facevo più senza di te, non vedo l’ora di poterti vivere fuori da qui. Comunque tu devi stare tranquilla, ci aspetta una vita meravigliosa e ti aspetto fuori, lo ...

Advertising

acmilan : ?? 27' ?? RADDOPPIO DI ADAMI! Punizione dal limite calciata sul palo del portiere, Soggiu non riesce a respingere e… - FraSellers : RT @manuelaiati: Il sottosegretario @CostaAndrea70 ha appena detto che l’esclusione dal #lavoro per gli #over50 non vaccinati includa anche… - bergonzi_paola : RT @manuelaiati: Il sottosegretario @CostaAndrea70 ha appena detto che l’esclusione dal #lavoro per gli #over50 non vaccinati includa anche… - lucalagan : RT @manuelaiati: Il sottosegretario @CostaAndrea70 ha appena detto che l’esclusione dal #lavoro per gli #over50 non vaccinati includa anche… - Dear_Inanna_Z : RT @manuelaiati: Il sottosegretario @CostaAndrea70 ha appena detto che l’esclusione dal #lavoro per gli #over50 non vaccinati includa anche… -