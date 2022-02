Perché è necessaria una formazione internazionale per l’intelligence (Di martedì 15 febbraio 2022) Crediamo che valga la pena provare a sfatare un mito. l’intelligence non riguarda solamente le istituzioni governative, ma qualsiasi organizzazione che abbia bisogno di informazioni attendibili per assumere decisioni ponderate e consapevoli. Non solo le agenzie deputate alla sicurezza nazionale, quindi, ma anche i ministeri, le aziende, le imprese del terzo settore, le organizzazioni non governative, e così via. l’intelligence è diventata infatti un’attività fondamentale per qualsiasi organizzazione che provi a definire strategie di medio e lungo periodo, che sia interessata a costruire processi decisionali affidabili, che intenda orientarsi con consapevolezza in un contesto politico, sociale, economico e culturale in continuo movimento. Fare intelligence oggi vuol dire confrontarsi con due variabili rilevanti: complessità e turbolenza. Il mondo di ... Leggi su formiche (Di martedì 15 febbraio 2022) Crediamo che valga la pena provare a sfatare un mito.non riguarda solamente le istituzioni governative, ma qualsiasi organizzazione che abbia bisogno di informazioni attendibili per assumere decisioni ponderate e consapevoli. Non solo le agenzie deputate alla sicurezza nazionale, quindi, ma anche i ministeri, le aziende, le imprese del terzo settore, le organizzazioni non governative, e così via.è diventata infatti un’attività fondamentale per qualsiasi organizzazione che provi a definire strategie di medio e lungo periodo, che sia interessata a costruire processi decisionali affidabili, che intenda orientarsi con consapevolezza in un contesto politico, sociale, economico e culturale in continuo movimento. Fare intelligence oggi vuol dire confrontarsi con due variabili rilevanti: complessità e turbolenza. Il mondo di ...

